Na quarta e última volta ao campo GC Adamstal, em Ramsau am Dachstein, Melo Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, duas abaixo do par do campo, fruto de um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco), quatro 'birdies' (uma abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima).

O golfista português, de 28 anos, terminou a prova do circuito secundário com um total de 269 golpes, 11 abaixo do par do campo, em igualdade com o inglês Sam Hutsby e o francês Romain Wattel, e com mais sete do que Jarvis (262).

Além de Melo Gouveia, que obteve o melhor resultado nesta temporada, o torneio austríaco contou com a participação de mais dois golfistas portugueses, Tomás Bessa e Vítor Lopes, que não conseguiram passar o 'cut', na sexta-feira.

RPC // VR

Lusa/fim