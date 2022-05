Em declarações ao canal de televisão BFMTV, Jean-Luc Mélenchon classificou a imagem dos confrontos entre adeptos e a polícia como "lamentável".

"É preocupante porque podemos ver claramente que não estamos preparados para eventos como os Jogos Olímpicos", que se realizam dentro de dois anos, em Paris, disse o líder e fundador do 'França Insubmissa'.

A polícia francesa revelou hoje que 68 pessoas foram detidas depois de centenas de adeptos do Liverpool terem tentado 'furar' os controlos em torno do estádio onde sábado decorreu a final da Liga dos Campeões de futebol.

Uma hora antes do início do jogo, centenas de apoiantes do Liverpool tentaram, sem sucesso, entrar no Stade de France com bilhetes falsos, atrasando a entrada dos fãs no recinto, explicou a polícia francesa num comunicado.

O atraso obrigou a UEFA a adiar o início da final, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, em mais de meia hora, por "razões de segurança" e para permitir a entrada do maior número possível de adeptos com bilhetes autênticos.

Para Jean-Luc Mélenchon, "o ministro e o prefeito da polícia pensaram que estávamos prontos e este é o resultado".

Num comunicado, a UEFA manifestou solidariedade com os fãs afetados pelos incidentes e prometeu "rever de forma urgente estas questões junto da polícia e das autoridades francesas e com a Federação Francesa de Futebol".

