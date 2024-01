Em comunicado, a organização da corrida garante a participação de "milhares de estrangeiros" na edição de 2024, com partida na Ponte 25 de abril.

"Voltar a esgotar as inscrições com esta antecedência demonstra a popularidade desta prova única, que o Maratona organiza desde 1991. A Meia Maratona de Lisboa é uma montra de Lisboa e de Portugal", declarou o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moía, citado em comunicado.

A prova, uma das mais reputadas 'meias' do mundo, terá este ano, pela primeira vez, blocos de partida, para "distribuir os atletas de acordo com os seus tempos estimados".

O recorde do mundo da meia maratona foi alcançado precisamente nesta corrida, na edição de 2021, quando o ugandês Jacob Kiplimo correu a distância, em 21 de novembro, em 57.31 minutos.

