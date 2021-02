No primeiro mês do ano, apontou três golos em quatro jogos, razão pela qual recolheu 15% das preferências, superando o defesa espanhol Pedro Porro (Sporting), segundo com 11%, e o internacional canadiano Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira), terceiro com 9%.

Taremi sucede a Sérgio Oliveira, companheiro de equipa nos 'dragões', como melhor do mês, tendo sido também escolhido como melhor avançado.

O Sporting agregou, com dois futebolistas espanhóis, o prémio para melhor guarda-redes (Adán) e melhor defesa (Porro), enquanto o médio do Paços de Ferreira Bruno Costa foi distinguido no meio campo.

Também em Paços fica o prémio de melhor treinador, Pepa, com a II Liga a ter como melhor jogador Marcus (Feirense) e Álvaro Pacheco (Vizela) como melhor técnico.

