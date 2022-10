Taremi, de 30 anos, contabilizou 21,43% dos votos dos treinadores da I Liga, batendo o médio argentino Enzo, do Benfica, que ficou em segundo com 11,9%, e o avançado espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, terceiro com 7,14%.

Em setembro, o internacional iraniano, que já tinha sido considerado o melhor avançado durante esse período, registou três golos e duas assistências em quatro jogos pelos 'dragões'.

O prémio de melhor médio foi para outro jogador do FC Porto, o canadiano Eustáquio, enquanto António Silva (Benfica) foi nomeado o melhor defesa e o grego Odysseas Vlachodimos (Benfica) o melhor guarda-redes.

Por seu lado, Filipe Martins, do Casa Pia, foi votado o melhor treinador durante o mês de setembro, com 34,92%, superando o alemão Roger Schmidt, do Benfica, que obteve 31,75% dos votos, e Petit, do Boavista, que ficou com 13,49%.

Na II Liga, o avançado brasileiro Nené, que, aos 39 anos, alinha no Vilafranquense, foi nomeado o melhor jogador durante o último mês, enquanto Paulo Alves, do Moreirense, ficou com o prémio de melhor treinador.

