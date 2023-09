Meeke roubou a vitória a Armindo Araújo (Skoda Fábia) na derradeira especial da prova transmontana, terminando com 1,8 segundos de vantagem para o piloto de Santo Tirso. José Pedro Fontes (Citroën C3) foi o terceiro classificado, a 42,3 segundos de Meeke.

O espanhol Victor Senra (Skoda Fábia) foi quarto mas, como não pontua para o campeonato português, o quinto lugar de Ricardo Teodósio permitiu ao algarvio somar os pontos da quarta posição e, assim, ascender ao comando do Nacional.

"É um pouco estranho o rali decidir-se na superespecial, mas acontece. Foi uma prova bastante difícil, atendendo às condições climatéricas que íamos encontrando, mas o desafio não deixou de ser interessante, depois de uma bela luta com o Armindo", disse Kris Meeke, que triunfou pela terceira vez este ano.

O norte-irlandês, que substitui o malogrado Craig Breen na Hyundai Portugal, chegou ao derradeiro troço com um atraso de 0,6 segundos para Armindo Araújo, conseguindo arrebatar a vitória no sábado mesmo ao cair do pano.

"Preferia, obviamente, ter vencido o rali, mas este segundo lugar é bom para a classificação do CPR. Acertamos nas afinações e na escolha de pneus, pelo que, na generalidade e numa prova tão difícil, estou satisfeito com o nosso desempenho", comentou o piloto natural de Santo Tirso, campeão em título.

No Campeonato 2RM (para os carros de duas rodas motrizes), Gonçalo Henriques (Renault Clio) alcançou a sua primeira vitória da temporada, ao bater Hugo Lopes (Peugeot 208) por 13,4 segundos, com Ricardo Sousa (Peugeot 208) em terceiro, a 1.28,3 minutos.

"Correu tudo acima das minhas expetativas, pois é a primeira vez que andei à chuva com este carro, mas a verdade é que o 'agarrei' bem desde início. Nem tenho palavras para descrever esta vitória", disse Gonçalo Henriques.

Em termos de campeonato, Ricardo Teodósio assumiu a liderança, com 108 pontos, mais dois do que o anterior líder, Miguel Correia (Skoda Fábia), que foi apenas sétimo classificado em Chaves. José Pedro Fontes é o terceiro, com 105 pontos, enquanto Armindo Araújo é o quarto, com 102.

Nas duas rodas motrizes, Hugo Lopes lidera, com 111 pontos.

Os pilotos têm de descontar, ainda, o pior resultado da temporada.

A próxima ronda, a oitava e última, é o Rali Vidreiro Centro de Portugal, em 13 e 14 de outubro, na Marinha Grande (Leiria).

AGYR // MO

Lusa/Fim