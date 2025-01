Medvedev cai na segunda ronda do Open da Austrália após duelo de quase cinco horas com Tien

O vice-campeão em título Daniil Medvedev, finalista de três das últimas quatro edições do Open da Austrália, caiu hoje na segunda ronda do primeiro 'major' da temporada, sendo eliminado pelo tenista norte-americano Learner Tien, vindo do 'qualifying'.