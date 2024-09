O internacional sub-20 por Espanha chega dos franceses do Paris Saint-Germain, sendo que o passe do jogador será partilhado em partes iguais pelos dois emblemas (50% para cada um).

Ismaël Gharbi assina um contrato válido com o Sporting de Braga para as próximas cinco temporadas e fica blindado com uma cláusula de rescisão fixada em 35 milhões de euros.

O jogador fez toda a formação no clube francês, tendo-se estreado na equipa principal em 2021/22, com apenas 17 anos. Na época passada, no empréstimo ao Stade-Lausanne (Suíça), contabilizou sete golos e seis assistências em 31 jogos.

