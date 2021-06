Minutos depois do apito final do georgiano Giorgi Kruashvili, o esquerdino do FC Porto foi distinguido no relvado pela UEFA, coroando uma campanha com seis encontros, cinco dos quais a titular, e um golo à Croácia, na jornada inaugural do Grupo D.

Fábio Vieira, de 21 anos, sucede ao médio espanhol Fabián Ruiz como melhor individualidade do Europeu de sub-21, no ocaso da segunda temporada ao serviço da formação principal dos 'dragões', pela qual contabilizou um tento em 29 aparições.

A seleção nacional de sub-21 somou hoje o terceiro desaire em outras tantas finais do Europeu da categoria, ao perder com a Alemanha por 1-0, no jogo decisivo da 23.ª edição, em Ljubljana, na Eslovénia, com um golo de Lukas Nmecha, aos 49 minutos.

A Alemanha passou a contar três títulos, repetindo 2009 e 2017, sendo que foi 'vice' em 1982 e 2019, enquanto Portugal repetiu as derrotas de 1994 (0-1 face à Itália, com 'golo de ouro') e 2015 (3-4 com a Suécia nos penáltis, após um 'nulo' nos 120 minutos).

A 23.ª edição do campeonato da Europa de sub-21 integrou pela primeira vez 16 participantes e decorreu na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.

