"É uma equipa com muitos bons jogadores e nomes, que joga há muito tempo no mesmo sistema, com três defesas e alas bem abertos. Analisámos isso nestes últimos dias, mas preparámos bem a partida e temos a confiança e o direito a sonhar. Vamos tentar dar o nosso melhor para ter um bom resultado", vincou o médio, em conferência de imprensa.

Se o FC Porto dominou o Grupo B, deixando para trás Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, os atuais vice-campeões italianos e campeões europeus em 1963/64, 1964/65 e 2009/10 apuraram-se para a fase a eliminar da 'Champions' na vice-liderança da 'poule' C, vencida pelo Bayern Munique, ao suplantar FC Barcelona e Viktoria Plzen.

"Tivemos algumas vitórias, mas estamos com os dois pés no chão. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa e tentaremos fazer uma boa performance. Não sabemos como terminará o encontro, mas vamos tentar demonstrar uma boa personalidade e os nossos princípios. Temos confiança de que conseguiremos obter um bom resultado", adicionou.

Os 'dragões' embarcaram para Itália com 25 futebolistas, entre os quais Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson, apesar de todos surgirem no boletim clínico, estando Marko Grujic na iminência de ter a terceira titularidade seguida no meio-campo.

"Não é uma decisão minha. Temos muitas opções e conhecemo-nos muito bem. Como o nosso treinador [Sérgio Conceição] diz sempre, somos fortes como equipa. Mesmo sem alguns atletas muito importantes, temos de manter o estilo, com uma intensidade alta e confiança em ter bola", sugeriu o médio, de 26 anos, que soma 25 partidas em 2022/23.

O FC Porto defronta os italianos do Inter Milão na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, num confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

RYTF // AMG

Lusa/Fim