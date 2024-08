Formado no Estrasburgo, Fofana joga, desde 2020, no Mónaco, com o qual tinha um vínculo válido até ao fim da época 2024/25.

De acordo com a imprensa italiana, o AC Milan, vice-campeão italiano, vai pagar 20 milhões de euros pelo jogador, num montante que pode ascender a 25, mediante variáveis.

Nos 'rossoneri', além do treinador, Fofana vai encontrar ainda o português Rafael Leão.

