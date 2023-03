Ligado aos vimaranenses desde a época 2018/19, em que dividiu a utilização entre as equipas júnior e sub-23, o futebolista de 22 contabiliza 30 jogos pela equipa principal do Vitória na presente época e aceitou prolongar o contrato que terminava na época 2023/24, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD acertou a renovação do contrato profissional de Dani Silva (...). O jogador de 22 anos passa a estar ligado ao clube até 2027, blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros", adiantou o clube minhoto.

Também formado no Benfica, no Belenenses e no Vitória de Setúbal, Dani Silva vincou, em declarações ao sítio oficial dos vimaranenses, que a renovação foi "fruto" do seu "trabalho e do "apoio" do treinador, Moreno, dos dirigentes e dos colegas de equipa, tendo admitido que "foi mais difícil" acertar a renovação de contrato há um ano, até 2023/24.

"É muito mais fácil renovar contrato quando as coisas estão assim, com provas dadas. Há um ano, ainda era um jogador da equipa B, pelo que, nessa altura, a minha renovação terá sido uma aposta maior. Encaro, ainda assim, esta segunda renovação com grande orgulho. Percebi que o técnico e a direção do Vitória acreditam muito em mim", afirmou.

Convencido de que está a "evoluir como jogador e pessoa" numa temporada em que o Vitória, quinto classificado da I Liga, está talvez "a fazer uma época para lá das expetativas", o médio salientou que "quem representa o Vitória tem de ter maturidade acima da média" e assumiu o apuramento para as competições europeias como objetivo.

"A Europa é um dos objetivos da equipa. Sempre acreditei nessa meta. Provavelmente outras pessoas não acreditariam, mas, felizmente, as coisas estão a ser bem feitas e bem trabalhadas", disse.

