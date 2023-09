"Estou muito feliz por continuar a parceria com a McLaren nos próximos anos. Quero lutar pelos primeiros lugares da grelha com esta equipa e estou entusiasmado por tudo o que já conseguimos", declarou o jovem de 22 anos, citado em comunicado.

O diretor da equipa, Zak Brown, destacou Piastri como sendo "muito talentoso e uma mais-valia", depois de se ter juntado a esta formação em 2022, como piloto de reserva, fazendo a estreia esta época.

Desde então, foi quarto no Grande Prémio da Grã-Bretanha, segundo na corrida sprint na Bélgica e sétimo no domingo passado, em Singapura.

Piastri é 11.º classificado na tabela de pilotos do mundial de Fórmula 1, com 42 pontos, enquanto o britânico Lando Norris, o seu companheiro de equipa, é oitavo, com 97.

SIF // PFO

Lusa/Fim