"É uma honra. Todos sabem o quanto admiro o Cristiano Ronaldo. Já nos cruzámos muitas vezes. Falámos bastante e ele ajuda-me e dá-me dicas sobre o que se passa na minha carreira e na minha vida. É um jogador único, que inspirou gerações. Mas, com todo o respeito, espero que amanhã [sexta-feira] não esteja feliz depois do jogo", afirmou Kylian Mbappé.

O jogador de 25 anos, que vai representar o Real Madrid na próxima temporada, falava aos jornalistas em Hamburgo, na Alemanha, na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-França, dos 'quartos' do Europeu.

"Queremos ser campeões, mas o primeiro passo, a partir de hoje, é chegar às meias-finais e, para isso, temos de ultrapassar Portugal. Uma equipa gigante. Temos de estar no nosso melhor", considerou o avançado.

Sorridente, simpático e disponível para responder às inúmeras questões dos jornalistas, Mbappé defendeu que, no encontro de sexta-feira, será um "erro" a França olhar apenas para Cristiano Ronaldo.

"Portugal tem perigo em todos os setores. Tem grandes jogadores para todas as posições. Ronaldo é perigoso claro, mas temos de ter atenção a todos. Se olharmos só para o Ronaldo, vamos pagar muito caro", frisou.

O avançado nascido em Paris abordou também a longevidade de Pepe e negou esperar qualquer facilidade devido à idade do central português.

"Nunca é fácil passar por ele. Mesmo com 41 anos. É uma lenda. Será uma honra estar em campo com ele. Respeito-o muito, embora esse respeito descer um bocado quando começar a partida. Faz parte. Depois de deixarmos de ser adversários e o jogo acabar, o respeito regressa", brincou.

Depois de na última conferência de imprensa se ter queixado bastante da máscara que usa devido a ter partido o nariz já no decorrer do torneio, Mbappé reafirmou que é "complicado" atuar dessa forma, embora já tenha feito as 'pazes'.

"Só tenho de agradecer à máscara. Sem ela, não poderia estar a jogar este Europeu. Só posso jogar por causa dela", concluiu.

O Portugal-França, dos quartos de final do Euro2024, tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

