O piloto francês brilhou na segunda ronda do Internacional de Itália, em Ottobiano, tendo sido o melhor da classe MX2 nas duas corridas do passado fim-de-semana.

Depois boas sensações na primeira corrida em Riola Sardo, Maxime Renaux acabou por colher os frutos do seu trabalho. O piloto da SM Action Yamaha fez uma primeira corrida praticamente perfeita, sem cometer quaisquer erros que o pudessem prejudicar. Depois de um forte arranque, garantiu a segunda posição, conseguido depois subir para primeiro lugar em apenas quatro voltas. Renaux manteve a liderança até à bandeira de xadrez, deixando os seus adversários sem qualquer hipótese de o alcançar.

“A corrida correu bem. Na verdade, comecei o fim-de-semana muito bem desde a sessão de qualificação, tanto que fui o piloto mais rápido. Na corrida, arranquei imediatamente com os melhores pilotos e, após 4 voltas, assumi a liderança. Andei bem e não cometi erros, o que me o que contribuiu para que ganhasse a corrida com alguma vantagem sobre o segundo classificado”, disse o piloto.

Graças a esta incrível vitória, Maxime Renaux assumiu a liderança da classe de MX2 e voltou a mostrar o que vale na segunda corrida do dia, a Supercampione. Depois de um bom arranque que o colocou no top 10, o francês acabou por consegui ascender até à sexta posição da geral.

“Na “Supercampione”, comecei um pouco mais atrás do que antes, mas recuperei bem e terminei em sexto lugar entre as duas classes, e em primeiro na de MX2. O circuito estava bem preparado e foi um excelente local para testar e continuar o desenvolvimento de nossa mota. No final de contas, estou muito feliz com minha prestação”.

A terceira e última ronda do Internacional de Itália, terá lugar no próximo fim-de-semana, em Mantova, onde se irá decidir o grande vencedor da prova.

Foto: Davide Messora