Max Verstappen vence GP do Bahrain de Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023 e em que o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) regressou aos pódios.