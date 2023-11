Já campeão desde o Qatar, Verstappen cumpriu as 24 voltas em 30.07,209 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) a 4,387 segundos. O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi o terceiro, a 13,617.

Esta foi a quarta vitória em seis corridas sprint esta temporada para Max Verstappen, que já tinha vencido na Áustria, Bélgica e Estados Unidos - Sergio Pérez venceu no Azerbaijão e Óscar Piastri (McLaren) no Qatar.

Partindo da segunda posição, atrás de Norris, o neerlandês reagiu mais depressa aos semáforos e impôs a pujança do seu monolugar para chegar à primeira curva já na primeira posição.

George Russell, que passou Pérez no arranque, ultrapassou Norris e chegou ao segundo lugar, servindo de tampão para o líder, que cavou uma distância de quase dois segundos.

Norris viria a recuperar o segundo posto, assim como Pérez o terceiro, enquanto os Mercedes se afundavam na classificação.

Russell decidiu contentar-se com o quarto lugar, na frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) aproveitou a menor competitividade de Lewis Hamilton (Mercedes) para chegar ao sexto lugar e ainda somou dois pontos, na frente do heptacampeão mundial. O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em oitavo, somou o último ponto disponível.

Destaque ainda para o 11.º posto do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que partiu do 15.º lugar, depois de ter sido abalroado pelo francês Esteban Ocon (Alpine) na qualificação para esta sprint.

Com estes resultados, Verstappen chegou aos 499 pontos, contra os 246 de Pérez, que é segundo.

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP do Brasil, 19.ª prova da temporada, com Max Verstappen a sair da 'pole position'.

AGYR // AMG

Lusa/Fim