Verstappen, que inicialmente terminou na terceira posição, foi penalizado em cinco segundos e, com isso, despromovido para o quarto lugar, por troca com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por ter tentado, sem sucesso, ultrapassar Piastri momentos antes de a sinalização do 'safety car' virtual se ter apagado.

O neerlandês foi penalizado com cinco segundos por ter sido 0,63 segundos mais rápido do que o tempo mínimo exigido para circular em condições de 'safety car' virtual.

Desta forma, Verstappen perdeu um ponto no campeonato e viu a sua vantagem para Lando Norris (McLaren), que venceu a corrida sprint, baixar de 45 para 44 pontos.

Nesta altura, aguarda-se ainda pelo início da sessão de qualificação para a corrida de domingo, que está atrasada devido à chuva que se abateu sobre São Paulo, cidade que acolhe esta 21.ª prova da temporada.

Verstappen, que lidera o campeonato, sabe que perderá cinco lugares na grelha face ao resultado que fizer na qualificação, por ter trocado o motor de combustão interna do seu Red Bull.

