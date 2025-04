Verstappen, que largou do primeiro lugar da grelha de partida, bateu o britânico Lando Norris (McLaren), que terminou na segunda posição, por 1,423 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 2,129.

"Uau. Que fim de semana incrível. Que grande reviravolta. Veem, nunca devemos desistir. Continuamos a insistir. Foi um grande fim de semana para nós", resumiu o piloto neerlandês, pela rádio, mal cortou a linha de meta.

O piloto da Red Bull foi o terceiro piloto a vencer esta temporada, depois de Lando Norris (Austrália) e Oscar Piastri (China), num fim de semana em que esteve atrás dos McLaren nas três sessões de treinos livres e nas duas primeiras fases da qualificação, de sábado.

Mas a conquista, surpreendente, da pole position, permitiu ao piloto neerlandês arrancar em vantagem, que segurou na partida para este Grande Prémio, nunca dando veleidades aos adversários.

Isso mesmo ficou patente na conversa dos três pilotos do pódio quando viram o curto resumo da corrida.

"Foi só isso que aconteceu? Não se passou nada na corrida...", comentou Piastri.

De facto, desde o arranque, Max Verstappen colocou-se a uma distância segura, a salvo dos ataques de Lando Norris, numa pista em que o talento do piloto equilibra a vantagem mecânica.

O único momento mais quente da corrida foi na volta 22, quando Verstappen e Norris pararam para trocar os pneus médios pelos duros. O neerlandês seguia já na via das boxes de regresso à pista quando Norris acabou de montar os pneus e tentou ultrapassar o Red Bull antes de chegarem à pista.

Verstappen, que estava ligeiramente à frente, aguentou a posição e o britânico acabou por ir à relva. Os comissários consideraram um incidente de corrida e o assunto ficou por ali.

"Foi um corte de relva muito caro", brincou Verstappen para Norris, antes do pódio.

O piloto da McLaren admitiu que se tratou de uma situação normal de corrida e que Max estava ligeiramente por diante do seu monolugar.

Até final, Verstappen conseguiu gerir o desgaste dos pneus e manter-se a salvo dos ataques dos dois McLaren.

"Não foi fácil gerir os pneus. Começar na pole tornou possível vencer esta corrida. É importante tentar maximizar a performance e foi o que fizemos", frisou o piloto neerlandês, que usou uma decoração especial, com predomínio do branco, em homenagem ao Japão, país da Honda, o fornecedor de motores da Red Bull, parceria que se desfaz no final desta temporada.

Um resultado que Lando Norris considerou merecido. "Foi uma corrida a fundo do início ao fim. O ritmo era parecido, não dava para fazer diferenças. Ele mereceu [a vitória]", frisou.

Nota ainda para o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que se tornou no mais novo piloto de sempre a liderar uma prova de Fórmula 1, com 18 anos e 224 dias, ultrapassando Max Verstappen. Aconteceu quando o neerlandês e os McLaren pararam nas boxes, enquanto a Mercedes atrasou a troca de pneus do seu piloto à espera de um safety car que nunca surgiu (não houve incidentes). Antonelli foi também o mais novo a fazer a volta mais rápida em corrida.

O monegasco Charles Leclerc foi o melhor representante da Ferrari, em quarto, na frente do britânico George Russell (Mercedes). Antonelli foi o sexto, batendo o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi sétimo.

O japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) foi o 12.º na estreia pela equipa principal, enquanto o neozelandês Liam Lawson foi 17.º no regresso à Racing Bulls.

Lando Norris mantém a liderança do campeonato, com 62 pontos, e apenas um de vantagem para Verstappen. Piastrié terceiro, com 49.

No Mundial de Construtores, a McLaren lidera, com 111 pontos, contra os 75 da Mercedes e os 61 da Red Bull.

A próxima ronda, a quarta das 24 previstas, é o GP do Bahrain, de 11 a 13 de abril.

