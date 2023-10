Max Verstappen, que partiu da terceira posição da grelha, chegou a descer a quinto, mas cortou a meta a 1,871 segundos do vencedor, o australiano Oscar Piastri (McLaren), com o britânico Lando Norris (McLaren) na terceira posição, a 8,497.

A cinco provas do final do campeonato, o piloto da Red Bull chegou a uns inalcançáveis 406 pontos, enquanto o segundo classificado do Mundial, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), foi abalroado pelo francês Esteban Ocon (Alpine) e ficou com os mesmos 223 pontos com que partira.

