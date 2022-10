"Estou muito orgulhoso pelo que conquistámos. Foi incrível. Agradeço a todos os que contribuíram para este sucesso. Conquistar o segundo campeonato com a Honda, especialmente aqui, é muito emotivo", disse o piloto neerlandês.

Max Verstappen já se tinha mostrado "muito feliz por ter sido possível correr", apesar das condições climatéricas adversas em Suzuka, e "muito satisfeito por vencer e pelos fãs", numa altura em que ainda não tinha sido anunciada a penalização a Charles Leclerc (Ferrari), que lhe valeu a conquista do campeonato antecipadamente.

Já depois da cerimónia do pódio, e entrevistado pelo antigo piloto Jenson Button, Max Verstappen disse que "o primeiro [título] é mais emotivo mas o segundo é mais bonito pela época" que a equipa está a ter.

"Lideramos os construtores e agora concentramo-nos nessa luta", frisou o neerlandês, considerando que esta está a ser "uma temporada muito especial".

A vitória no GP do Japão, a 12.ª em 18 corridas esta época, deixou-o com 114 pontos de vantagem sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) quando estão 112 em disputa nas quatro provas que faltam para o final do Mundial de Fórmula 1.

AGYR // MO

Lusa/Fim