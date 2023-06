O atual campeão mundial fez o seu melhor tempo em 1.25,858 minutos, logo no início da terceira fase da qualificação (Q3), marcada pela chuva forte, deixando o alemão Nico Hulkenberg (Haas) na segunda posição, a 1,244 segundos, e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) em terceiro, a 1,428.

Esta foi a 25.ª 'pole position' da carreira de Verstappen, quinta da atual temporada em oito qualificações já disputadas.

As surpresas da sessão foram a eliminação do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ainda na segunda fase de qualificação (Q2). Leclerc foi 11.º e Pérez 12.º.

Se o piloto da Ferrari falhou a passagem à Q3 pela segunda vez consecutiva, não disfarçando o mal-estar com a equipa, esta foi a terceira vez consecutiva que Pérez não conseguiu chegar à derradeira fase da qualificação.

Em maus lençóis poderá estar, também, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que circulou a velocidades reduzidas na pista, atrapalhando, por duas vezes, voltas lançadas de outros concorrentes, nomeadamente do francês Pierre Gasly (Alpine).

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quarto mais rápido, a 1,769 segundos do neerlandês, com o compatriota George Russell (Mercedes) em terceiro, a 2,035.

A Q3 esteve interrompida alguns minutos devido ao despiste do australiano Óscar Piastri (McLaren), quando faltavam 7.11 minutos.

Como a chuva começou a cair com mais intensidade após o reinício dos trabalhos, ninguém conseguiu melhorar o tempo já estabelecido.

Para domingo estão previstas 70 voltas ao traçado Gilles Villeneuve, no Canadá, palco daquela que seria a nona prova da temporada mas que será a oitava, depois do cancelamento do GP da Emilia Romagna, devido às cheias que afetaram aquela zona de Itália no fim de semana do Grande Prémio, em maio.

AGYR // PFO

Lusa/Fim