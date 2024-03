Verstappen gastou 1:20.43,273 horas para cumprir as 50 voltas previstas ao circuito de Jeddah, deixando o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) a 13,643 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 18,639.

Saído do primeiro lugar da grelha de partida, Max Verstappen aproveitou a entrada do 'safety car' em pista devido ao acidente do canadiano Lance Stroll (Aston Martin) logo à sexta volta para trocar os pneus médios pelos duros com que fez as restantes voltas.

"Foi um fim de semana fantástico, para toda a equipa. O último turno foi mais longo do que o desejável, mas tínhamos de aproveitar a entrada do 'safety car'", explicou o tricampeão mundial, que está a três pódios do finlandês Kimi Raikkonen, sexto desta lista.

Apesar da convulsão interna, a Red Bull mostra-se um passo à frente da concorrência, conseguindo a segunda dobradinha em duas corridas, com duas vitórias para Verstappen, que conquistou a 56.ª da carreira.

Sergio Pérez foi um fiel escudeiro numa corrida em que o neerlandês conseguiu a nona vitória consecutiva (incluindo as sete que já vinham da época passada), ficando a apenas uma de igualar o recorde de 10, que já lhe pertence desde 2023.

Esta foi a primeira vez que Verstappen venceu as duas primeiras rondas da temporada. Outra marca curiosa para o piloto neerlandês é o facto de se terem cumprido duas temporadas completas sem que tenha desistido de uma corrida (desde o GP da Austrália de 2022, precisamente a próxima prova do calendário).

O triunfo de hoje é, também, o 115.º da Red Bull, feito que coloca a marca das bebidas energéticas no quarto lugar das equipas mais vitoriosas da história, apenas atrás de Mercedes (125), McLaren (183) e Ferrari (243).

Verstappen lidera o campeonato com 51 pontos, após duas corridas disputadas, mais 15 do que o seu colega mexicano, que é segundo. Desta forma, o neerlandês já liderou o campeonato em 29,95 % da sua carreira, sendo o quinto classificado neste item em particular, ultrapassando o brasileiro Ayrton Senna (29,81%).

A prova de hoje na Arábia Saudita marcou também a estreia do britânico Oliver Bearman pela Ferrari e logo nos pontos (foi sétimo classificado). É o 68.º piloto a pontuar na sua estreia, e o primeiro britânico a conseguir esse feito desde Paul di Resta, em 2011.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que contava terminar nos cinco primeiros, não foi além do nono lugar, perdendo a volta mais rápida da corrida para Charles Leclerc nos instantes finais.

No campeonato de construtores, a Red Bull lidera com 87 pontos.

Segue-se o GP da Austrália, dentro de duas semanas, de 22 a 24 de março.

AGYR // AMG

Lusa/Fim