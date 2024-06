Depois dos desaires em Boston por 107-89 e 105-98 e de nova derrota, por 106-99, no primeiro jogo no Texas, os Mavericks evitaram, para já, ser 'varridos', e fizeram-no com a terceira mais expressiva vitória de sempre em finais.

A final da edição 2023/24 da NBA prossegue na segunda-feira, em Boston. Se necessário, o sexto encontro será em Dallas, na quinta-feira, e o sétimo no reduto dos Celtics, em 23 de junho.

O poste internacional português Neemias Queta, que cumpre a terceira época na NBA e primeira nos Boston Celtics, estreou-se nas 'finals', ao jogar os últimos 5.25 minutos, nos quais conseguiu dois pontos e um desarme de lançamento, numa época em que somava 28 jogos na época regular e dois nos 'play-offs'.

Lusa