Numa prova em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi o 12.º classificado, Viñales aproveitou um erro do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão de MotoGP e atual líder do campeonato, para se colocar no comando da corrida e vencer ao fim de 12 voltas, com um tempo de 19.36,685 minutos.

"Hoje foi bom. Honestamente, estou feliz por estar de volta às posições de topo. Sei que no Qatar estive ao nosso nível, mas tive problemas na configuração. Aqui [em Portimão] mostrámos, encontrámos o caminho e estou muito feliz como as coisas estão a ir", declarou o espanhol após o triunfo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

O corredor, que sofre de uma gastroenterite, deixou na segunda posição o compatriota Marc Márquez (Ducati), a 0,887 segundos, com o também espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,170 segundos.

Viñales garante estar "muito concentrado para amanhã [domingo]", mas, por agora, só quer aproveitar: "É a minha primeira vitória pela Aprilia e claro que vou desfrutar".

O bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati) foi quarto e, com este resultado, manteve o comando do campeonato, com 37 pontos, mais dois do que o espanhol Jorge Martin.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, segunda de 21 provas do mundial, disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

