Depois de ter rescindido com a Juventus, emblema que representou nas três últimas temporadas, duas com Ronaldo, o jogador de 33 anos foi anunciado como reforço do Inter Miami, equipa de que é proprietário o inglês David Beckham.

"É um jogador entusiasmante e talentoso, além de ser grande pessoa. Ter um campeão mundial com a qualidade do Blaise na nossa equipa é um grande orgulho para nós", disse o antigo internacional inglês, no sítio oficial do clube na Internet.

Antes de atuar em Itália, Matuidi passou seis temporadas no Paris Saint-Germain, período em que conquistou cinco campeonatos gauleses, depois de ter passado por Saint-Étienne e Troyes.

O médio tem 84 jogos e nove golos pela seleção francesa e sagrou-se campeão mundial em 2018.

O Inter Miami foi fundado em janeiro de 2018 e está a disputar a sua primeira temporada na MLS.

LG // JP

Lusa/Fim