“Primeiro, é muito bom cruzar a linha de chegada, especialmente depois de um Dakar tão rápido e num novo país. Com certeza, não estou tão contente com o meu resultado, pois o meu objetivo era chegar ao pódio”, explicou o piloto da Red Bull KTM.

Tendo mostrado grande ritmo durante todo o evento, a consistência de Walkner valeu-lhe quatro resultados entre os três primeiros. Feliz com o seu resultado no evento, o vencedor da edição de 2018 quer voltar mais forte do que nunca no próximo ano.

“Sei que cometi alguns erros na primeira semana.

Perdi algum tempo e foi muito difícil recuperar isso, especialmente porque

vários pilotos foram competitivos este ano. O bom é que me senti bem com a

minha velocidade e a minha navegação durante a maior parte do rally.

Infelizmente, mesmo com 11 dias bons, um dia mau pode estragar a nossa corrida.

No geral, estou feliz porque sei que fiz o meu melhor e que a equipa e a moto

foram perfeitas”, avançou Matthias Walkner.

Foto: KTM