Matthias Walkner, Dakar 2020: “Fiquei sem gasolina e tive de parar” O piloto da Red Bull KTM esteve perto de vencer a etapa de hoje mas ficou sem gasolina a escassos quilómetros da zona de reabastecimento. desporto MotoSport desporto/matthias-walkner-dakar-2020-fiquei-sem_5e2050c28362ff1c25cca3f2





O piloto da Red Bull KTM esteve perto de vencer a etapa de hoje mas ficou sem gasolina a escassos quilómetros da zona de reabastecimento. Ainda assim, conseguiu terminar na segunda posição, a apenas nove segundos de Pablo Quintanilla.

“Hoje consegui um dos meus melhores resultados. Tentei dar o máximo porque gostei muito desta etapa com as dunas e muito rápida no final. O problema é que 3 km antes da zona de reabastecimento fiquei sem gasolina e tive de parar”, contou o piloto, que segue para a última etapa na quarta posição da geral.

No entanto, apesar dos problemas nesta penúltima etapa da prova, o piloto austríaco mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado.

“Apesar de tudo, estou muito feliz com o dia de hoje porque consegui fazer um bom tempo. Porém, ainda temos de enfrentar a etapa de amanhã”, disse Matthias Walkner.

Foto: Rally Dakar