O profissional norte-americano conquistou o primeiro título do Challenge Tour aos 29 anos, depois de somar 273 pancadas (-11) no traçado desenhado por Seve Balleseros, menos uma do que o italiano Stefano Mazzoli.

Entre os quatro portugueses que passaram o 'cut', destaque para Tomás Melo Gouveia, que chegou a figurar no segundo lugar do 'leaderboard', mas terminou no 10.º lugar, empatado com mais quatro jogadores.

