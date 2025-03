Tal como em 2024, o campeão do mundo de fundo em 2023 voltou a ser o mais forte, sem oposição à altura, concluindo os 208,8 quilómetros do percurso, com partida e chegada em Harelbeke, em 4:39.14 horas, voltando a triunfar seis dias depois de vencer o 'Monumento' Milão-Sanremo.

"Estou muito, muito feliz. Foi uma corrida muito difícil, mas estava muito motivado. Agradeço à minha equipa pelo grande trabalho que fizeram hoje", afirmou o neerlandês, de 30 anos.

Numa corrida da qual esteve ausente o esloveno Tadej Pogacar, que abdicou para se preparar para a Volta à Flandres e para a estreia no Paris-Roubaix, o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) foi segundo, a 1.06 minutos, e o italiano Filippo Ganna (INEOS) terminou no terceiro posto, a 2.05.

Logo nos primeiros quilómetros, uma queda cortou o pelotão, deixando atrasados Van der Poel, Ganna e o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), entre outros, mas o trabalho da Alpecin-Deceuninck acabou por permitir que reentrassem no pelotão.

Já depois da entrada nos 80 quilómetros finais, Van der Poel, Ganna e Mads Pedersen deixaram o grupo dos favoritos, juntando-se ao dinamarquês Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e ao belga Aimé de Gendt (Cofidis), que estavam sozinhos na frente.

Na subida a Oude Kwaremont, uma das últimas dificuldades do percurso, Mads Pedersen tentou acelerar a corrida, mas acabou por, já dentro dos 40 quilómetros finais, ver Van der Poel fazer um ataque demolidor, partindo para o triunfo um pouco mais tarde do que no ano passado, quando andou 47,3 quilómetros em solitário.

Depois de já ter vencido a clássica de Samyn e a Milão-Sanremo, o campeão do mundo de ciclocrosse vai agora atacar dois 'Monumentos', a Volta à Flandres, em 06 de abril, e a Paris-Roubaix, em 13, nos quais vai voltar a ter a oposição de Pogacar.

António Morgado (UAE Emirates), único português presente, acabou por não concluir a prova.

