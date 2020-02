Mathieu regressa aos convocados do Sporting para a receção ao Portimonense O defesa central francês Jérémy Mathieu integra a lista de 18 convocados do Sporting para a receção de hoje ao Portimonense, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou o clube lisboeta. desporto Lusa desporto/mathieu-regressa-aos-convocados-do-sporting_5e40022c979f2f128de238df





Mathieu está totalmente recuperado de uma tendinite que o afastou do encontro da ronda anterior (derrota no estádio do Sporting de Braga, por 1-0) e voltou a ser convocado pelo treinador Jorge Silas, por troca com o compatriota Valentin Rosier.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 32 pontos, recebe hoje o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 14, em jogo da 20.ª jornada da prova, com início às 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.

- Defesas: Coates, Ristovski, Luís Neto, Mathieu e Borja.

- Médios: Eduardo, Acuña, Battaglia, Wendel e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Jesé, Jovane Cabral e Sporar.

