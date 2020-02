Mathieu ausente do treino do Sporting e em dúvida para Braga O futebolista francês Mathieu desfalcou hoje o Sporting, na véspera de a equipa 'leonina' visitar o Sporting de Braga, na 19.ª jornada da I Liga, com o central a apresentar uma tendinite no joelho direito. desporto Lusa desporto/mathieu-ausente-do-treino-do-sporting-e-em_5e3595d7ecd62512786cdd34





"Jérémy Mathieu esteve ausente dos trabalhos devido a uma tendinite no joelho direito", refere o clube na sua página oficial, acrescentando que a meio da tarde o plantel viaja para Braga.

Mathieu, expulso na meia-final da Taça da Liga, precisamente numa derrota frente ao Braga (2-1), tinha sido castigado com dois jogos de suspensão, que posteriormente foram reduzidos a um, permitindo que estivesse disponível nesta jornada.

O central estará assim em dúvida para o jogo de domingo, mas devido a lesão.

De fora está Luiz Phellype, operado com sucesso a uma rotura de ligamento, sofrida na segunda-feira, em contraponto com o argentino Luciano Vietto, que esta semana já treinou a 100% após lesão.

O Sporting apresenta-se em Braga já sem o capitão Bruno Fernandes, transferido para o Manchester United por 55 milhões de euros, com a possibilidade de mais 25 em variáveis.

A equipa, terceira classificada na I Liga, com 32 pontos, visita no domingo o Sporting de Braga, quinto, com 30, em jogo da 19.ª jornada, com início marcado para as 17:30.

