"Gostei muito da atitude defensiva da equipa frente à Suécia nos primeiros 60 minutos. Depois, sofremos dois golos. Procuramos a perfeição e isso é, por exemplo, manter a baliza a zero. Temos muito talento e precisamos de utilizar isso de forma coletiva e estrutural, não só para marcar golos", afirmou Robert Martínez.

O selecionador nacional falava na conferência de imprensa de antevisão do particular com a Eslovénia, no Estádio Stozice, em Liubliana.

"A Eslovénia tem dois avançados muito dinâmicos e será uma grande oportunidade para trabalharmos. Respeitamos muito a Eslovénia. Está apurada para o Europeu e tem, para mim, o melhor avançado da Liga alemã (Sesko). Isso vai servir para também testarmos os nossos conceitos defensivos", referiu.

A partida em Liubliana será a última da seleção nacional antes de Roberto Martínez divulgar a lista final de convocados para o Euro2024, em 20 de maio, que poderá ser de 23 jogadores ou até 25 ou 26, já que a UEFA poderá anunciar esse aumento em abril.

"Antes de divulgar a lista, muito pode acontecer. Há lesões, momentos de forma. Mas, é certo que este é o último jogo antes da lista e é muito importante ter um bom desempenho, mas também trabalhar conceitos. Quero a equipa a demonstrar o que fez contra Suécia e sair daqui ainda mais bem preparada para o Europeu", frisou o técnico espanhol.

O primeiro embate da história entre Eslovénia e Portugal está agendado as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), em Liubliana, e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com os georgianos ou os gregos, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

