"O primeiro objetivo é terminar o apuramento com 10 vitórias. Um objetivo importante e histórico. E, depois, criar um ambiente de competitividade e de clareza na forma de jogar. Tenho gostado muito do compromisso individual dos jogadores e agora temos de aumentar o nível de exigência para que a equipa seja uma equipa ganhadora de forma consistente", afirmou Roberto Martínez.

O técnico espanhol falava os jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa do duelo de domingo com a Islândia, que fecha o Grupo J de qualificação para o Euro2024.

"A Islândia é uma equipa muito objetiva que gosta de controlar o jogo direito. Tem jogadores novos, que não defrontámos no primeiro jogo em Reiquiavique. Vamos tomar decisões depois do último treino. Temos de ter jogadores frescos", referiu.

Martínez voltou a abordar o encontro da última quinta-feira em Vaduz com o Liechtenstein (2-0) e explicou a utilização de quatro avançados no 'onze' utilizado por Portugal.

"Foi uma forma de trabalharmos a disciplina tática com muitos jogadores de ataque em campo. É algo que poderá ser importante no Europeu. Podemos ter jogos em que vamos jogador 10, 15 minutos com tantos jogadores ofensivos", considerou.

Questionado sobre as ambições da seleção portuguesa no Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, o treinador de 50 anos reforçou que, neste momento, o "importante é o jogo com a Islândia e terminar a fase de qualificação com vitórias".

"Queremos seguir a crescer, fecha o apuramento da melhor forma possível e celebrar. Celebrar também é importante", disse.

Sobre o embate com os nórdicos, Martínez avançou que Diogo Costa vai regressar à baliza de Portugal (José Sá estreou-se no Liechtenstein) e que Raphael Guerreiro está em condições de ser utilizado, embora não tenha condições físicas ainda para atuar os 90 minutos.

O Portugal-Islândia, da 10,ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que também já assegurou a conquista do Grupo J, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

