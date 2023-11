"Agora, temos um estágio para terminarmos a fase de apuramento. Depois, temos o estágio de março, que será muito importante. A porta da seleção está sempre aberta. Mas, agora, precisamos de continuidade, de criar ligações e criar um grupo competitivo. Estamos focados nos dois próximos jogos para terminarmos esta histórica fase de qualificação da melhor maneira possível", disse Roberto Martínez.

O técnico espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a divulgação da lista de convocados para os duelos com Liechtenstein e Islândia, das duas últimas jornadas do Grupo J de apuramento para o próximo Europeu.

"Queremos chegar ao último jogo [frente à Islândia, no Estádio José Alvalade] e celebrar o talento espetacular que esta seleção tem", referiu.

Entre os 26 jogadores chamados, destaque para os regressos de Pepe e Matheus Nunes, e para a primeira presença de Bruma desde que Roberto Martínez é selecionador nacional.

"O Pepe teve um impacto muito grande no primeiro estágio. É um jogador com um profissionalismo exemplar e que tem uma experiência muito importante. Merece estar na seleção. É uma boa notícia ter de volta a experiência e o profissionalismo de Pepe", frisou Martínez.

Para o treinador de 50 anos, Matheus Nunes, agora no Manchester City, é um jogador com características diferentes dos restantes médios, enquanto Bruma, do Sporting de Braga, já estava a ser seguido desde janeiro.

"O Bruma entra para substituir o Pedro Neto [lesionado]. É uma questão de perfil e do que queremos fazer taticamente. Vai ter a sua oportunidade. Seguimos o Bruma desde janeiro. Cresceu muito e agora tem a experiência de jogar na Liga dos Campeões. Se não fosse o Bruma, seria o Galeno", confessou.

Ausente continua Pedro Gonçalves, apesar de o médio estar a marcar golos no Sporting.

"Ele [Pedro Gonçalves] tem nível para chegar à seleção, mas há muitos jogadores para o lugar e temos de fazer escolhas. Ele está a trabalhar muito, está a trabalhar bem, mas vai ter de esperar", disse.

Roberto Martínez anunciou ainda que o guarda-redes José Sá e o defesa Toti Gomes vão ter a oportunidade de somar a primeira internacionalização nestas últimas duas jornadas do apuramento para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Os 26 jogadores chamados por Martínez concentram-se na segunda-feira, ao final da tarde, na Cidade do Futebol.

A equipa das 'quinas', que já garantiu o primeiro lugar do grupo e também a qualificação para o Europeu do próximo ano, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera a Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

