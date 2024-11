"É um desafio para todos nós. Depois do Europeu, na defesa, perdemos o Pepe [acabou carreira] e agora o Rúben Dias por lesão. É um processo para continuarmos a conhecer novos jogadores. Queremos ganhar, queremos o apuramento. É um bom desafio para mostrar que temos todos os jogadores preparados, mesmo os menos experientes", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os polacos, no Estádio do Dragão, no Porto, palco da partida de sexta-feira, da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

"Não gosto da palavra experimentar. Há muitos jogadores com lesões. Não sei porquê, em novembro, mas acontece. São jogadores com valências diferentes. Queremos ter o controlo do jogo, chegar perto da baliza e marcar golos. Será um bom estágio para vermos mais jogadores, mas não para experimentar", acrescentou.

No centro da defesa, mesmo com pouca utilização no Benfica, António Silva é o único 'sobrevivente' do Euro2024, com Renato Veiga a ter apenas uma internacionalização, enquanto Tomás Araújo e Tiago Djaló ainda não se estrearam.

Rúben Neves, João Palhinha, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves e Diogo Jota também estão todos ausentes devido a problemas físicos.

Portugal precisa apenas de um ponto frente aos polacos para garantir os quartos de final da Liga das Nações, competição que Roberto Martínez diz que "ainda é cedo' para poder apontar favoritos à vitória, incluindo a seleção portuguesa.

"Por agora, o objetivo é chegar à próxima fase. Penso que até às meias-finais não se pode falar em equipas favoritas", disse o técnico de 51 anos, acrescentado que a principal "missão" é participação de Portugal no Mundial2026, numa altura em que faltam 18 meses para a prova que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Apesar do 3-1 imposto à Polónia, em Varsóvia, naquela que foi talvez uma das melhores exibições da 'era' Martínez, o selecionador voltou a deixar muitos elogios aos polacos, que está obrigada a vencer o jogo no Porto para ainda ter hipóteses de seguir em frente e sem a sua principal figura, o capitão e avançado Robert Lewandowski.

"A Polónia gosta de tomar riscos, gosta de jogar em ataque. O nosso objetivo será como sempre controlar a bola, chegar muitas vezes perto da baliza e criar oportunidades. Gosto de muitos jogadores desta seleção polaca. O Lewandowski é o 'farol' da equipa, mas mesmo sem ele há muito talento na Polónia", concluiu.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal visita a Croácia, em Split, e fecha a fase de grupos.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

