Na divulgação da lista de convocados para o próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, o técnico espanhol assegurou que Pepe, de 41 anos, está em condições de fazer parte dos escolhidos, apesar dos vários problemas físicos que teve durante toda a época e de ter participado apenas num jogo da fase de apuramento.

"Portugal tem um balneário muito interessante com várias gerações diferentes. O Pepe tem um importante papel no balneário. Foi muito interessante ver o Pepe nos dois jogos particulares que fizemos em março. Fez 90 minutos [45 em cada encontro] e, nesse período, Portugal não sofreu golos. Quando está apto, é um jogador muito importante para nós", afirmou Roberto Martínez, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, continua a marcar golos na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr, isto depois de ter alcançado 10 pela seleção nacional na 100% vitoriosa fase de qualificação, ficando só atrás do belga Lukaku (14) na lista de melhores marcadores.

"O Cristiano é o nosso capitão e isso diz tudo. Um jogador que marca 42 golos em 41 jogos pelo seu clube mostra uma continuidade, uma capacidade física de estar sempre apto e uma qualidade à frente da baliza de que nós gostamos muito. Gostamos e precisamos disso para a nossa equipa", disse o treinador de 50 anos.

O estágio da seleção nacional arranca em 02 de junho, na Cidade do Futebol.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação, frente a Finlândia (04 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.

