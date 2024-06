O capitão Cristiano Ronaldo e o guarda-redes Diogo Costa, como já tinha sido anunciado, mantêm-se na equipa que vai subir ao relvado na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, com João Palhinha a ser o outro 'sobrevivente' da partida com a Turquia (3-0), em Dortmund, na segunda ronda.

Devido a Portugal já ter garantido a qualificação para os oitavos de final e o primeiro lugar do Grupo F, Martínez tinha anunciado que iria efetuar alterações na equipa inicial frente aos georgianos, mas rejeitou qualquer "revolução", algo que afinal acaba por acontecer.

Além de trocar oito jogadores, o selecionador nacional também optou por regressar à tática dos três centrais, apesar da boa imagem dada com a defesa a quatro no duelo com os turcos.

António Silva, Danilo e Gonçalo Inácio vão ser os centrais, numa defesa totalmente remodelada, com Diogo Dalot na ala direita e Pedro Neto na esquerda.

Palhinha e João Neves aparecem no meio campo, com o ataque a ficar entregue a João Félix e Francisco Conceição, no apoio a Ronaldo.

Danilo e Félix vão somar os primeiros minutos no Euro2024, enquanto Matheus Nunes e Gonçalo Ramos, ainda a zero, terão de esperar pelo desenrolar da partida com os georgianos para descobrir se vão hoje fazer a sua estreia na competição, a decorrer na Alemanha.

Do lado da Geórgia, que precisa da vitória para garantir a passagem aos oitavos de final, destaque para a titularidade de Khvicha Kvaratskhelia, a grande 'estrela' da equipa.

O Geórgia-Portugal está agendado para 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, que inclui ainda Turquia e República Checa.

LG/AJO // PFO

Lusa/Fim