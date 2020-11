O jovem Martim Ventura continua a demonstrar um notável crescimento na modalidade de navegação sendo esta apenas a sua segunda temporada nesta disciplina. Na segunda jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 disputada no passado fim-de-semana terminou em 4º lugar, depois de ter ocupado a 2ª posição no final do primeiro dia de prova.

“Foi um fim de semana de muita aprendizagem para mim e saio muito feliz desta corrida pois vi que tenho um ritmo de navegação já muito bom. O primeiro dia correu bem e, embora com alguns erros, consegui fazer o segundo lugar”, comentou o jovem piloto da equipa Bluemotor Yamaha.

Para a etapa de domingo a intenção era tentar melhorar o resultado e lutar pela vitória. No entanto, alguns percalços acabaram por retirar Martim Ventura dos lugares de pódio:

“Na 2ª etapa tentei fazer ainda melhor. Comecei bem e com um bom ritmo e, entretanto, apanhei o António Maio que ia em primeiro, mas teve um problema. Abri pista durante alguns quilómetros, com alguns erros, mas fui sempre rápido. Numa passagem de alcatrão, feita em controlo de velocidade, era suposto virar para uma esquerda em terra deixando o alcatrão. Infelizmente o comissário e a minha assistência estacionaram numa “esquerda” a ver-me passar. Só que a “esquerda” correta era 70 metros mais à frente. Foi um erro meu, pois devia ter seguido a minha cabeça e não quem estava no terreno. Depois de perdidos dois minutos a voltar para trás, o Maio apanhou-me. Na zona não cronometrada deixei-o ir embora e quando voltámos ao troço cronometrado, desconcentrei-me e comecei a cair e a sair de pista várias vezes. Perdi muito tempo com isto tudo, mas aprendi muito. Acaba por ser um fim de semana um pouco azarado para mim, mas onde o que aprendi e evoluí, se sobrepôs a isso”, salientou Martim Ventura.

Alcanena recebe a última etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid nos dias 23 e 24 de Janeiro.

(Foto: A2 Comunicação)