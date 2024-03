No traçado no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Martin colocou-se na frente da corrida, a segunda do campeonato, logo no arranque, precisando de 40.15,805 minutos para ver a bandeirada de xadrez, exibida pelo treinador José Mourinho.

"Não tive qualquer problema com a mota, senti-me bem com a escolha dos pneus, comecei rápido e, passo a passo, fui melhorando. O Maverick [Viñales] e o Enea [Bastianini] estavam próximos, mas dei o meu melhor. Senti-me competitivo e foi importante regressar aos triunfos", declarou Jorge Martin.

E acrescentou: "Comecei a puxar e fui ganhando vantagem. Estava mesmo empenhado em assumir a liderança. Hoje fui líder desde início, fiquei confortável e ficou mais fácil assim".

Por sua vez, Enea Bastianini, autor da 'pole position', destacou a importância de "voltar ao pódio", admitindo que o nervosismo o levou a cometer "alguns erros nas primeiras três voltas".

"Estou muito contente com a minha corrida. Foi importante voltar ao pódio, depois do acidente que tive aqui no ano passado. No começo estava nervoso, cometi alguns erros nas primeiras três voltas, mas foi uma corrida bonita. Puxei bastante o ritmo, o Maverick [Viñales] foi muito rápido, mas não sei o que aconteceu com ele", contou o italiano, que ficou na segunda posição, a 0,882 segundos de 'Martinator'.

'Bestia' elogiou, depois, a corrida do vencedor: "Jorge [Martin] foi melhor, foi muito rápido na última parte da corrida e conseguiu dar mais. Ele esteve perfeito".

Já Pedro Acosta, estreante na categoria rainha do Mundial de velocidade, ficou no último lugar do pódio, a 5,362 segundos de Martin, e atribuiu o mérito à equipa, que "fez um trabalho incrível" para conseguir conduzir a mota "perfeita".

"A equipa fez um trabalho incrível, a mota esteve perfeita e não houve problemas de pneus. Precisamos de melhorar em algumas áreas, mas hoje o vermelho é da GasGas. Não ia ser fácil conseguir o meu primeiro pódio, mas já está. É agradecer a toda esta gente que está por detrás deste projeto", apontou.

No segundo prémio da temporada, depois do nono lugar obtido no Grande Prémio do Qatar, o 'rookie' beneficiou da queda do espanhol Maverick Viñales, que venceu a corrida sprint no sábado, para chegar ao terceiro lugar.

"Super feliz. Muito feliz por este fim de semana. Fui dando mais de mim e senti-me muito confortável com a moto", terminou.

Com estes resultados, Martin assume a liderança do campeonato, com 60 pontos, mais 18 do que o sul-africano Brad Binder, que é segundo. Já Miguel Oliveira foi nono e subiu para o 14.º lugar, graças aos sete pontos conquistados hoje. O piloto da Aprilia soma, agora, oito.

A próxima ronda será o GP das Américas, nos Estados Unidos, de 12 a 14 de abril.

AJC // AJO

Lusa/Fim