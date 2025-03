"O Sporting de Braga é uma equipa que joga bem, sabe o que faz no campo, sabe atacar, quando defende fá-lo de forma compacta. São bons a reter a bola. Gosto deste tipo de jogos, além de todo o contexto. Mas o foco está em nós, tivemos uma semana limpa e isso foi bom. À medida que os jogos vão decorrendo, vamos tornando a nossa matriz de jogo mais clara", afirmou Anselmi na conferência de imprensa.

O treinador dos 'dragões' recusa a ideia de que este encontro pode valer mais do que três pontos, mas salientou a importância de vencer.

"Quando terminar o jogo serão três. Todos os jogos valem o mesmo porque temos sempre de ganhar. Se isso provoca distância na tabela... Nesse sentido, este tipo de jogos tem esse condimento extra. O que procuramos é vencer, como disse na conferência passada, porque isso muda muitas coisas. Ganhar é sempre bom, duas vitórias fora de casa serão muito boas", referiu.

Questionado sobre a presença de Marcano e a melhoria defensiva da equipa, Anselmi destacou a importância do espanhol, mas frisou que o trabalho coletivo deve continuar.

"Um jogador como Marcano, com toda a sua experiência, é sempre bem-vindo, em qualquer clube. Mas temos de continuar a trabalhar a vertente defensiva, viemos de um jogo em que o adversário não criou muitas oportunidades de golo. Mas não é só o Marcano. Temos de continuar a trabalhar, não gostei da forma como defendemos na primeira parte, na segunda já estivemos muito bem. Temos de ir encontrando esse caminho porque gosto que as minhas equipas não concedam situações de golo por erros não forçados. Pretendo que cometamos cada vez menos erros", admitiu.

O técnico abordou também o papel dos jovens jogadores no plantel 'azul e branco' e, em particular, a progressão de William Gomes, salientando a possibilidade de jogar a titular.

"A maturidade futebolística não é o mesmo que o biológico, é o futebolista que vai colocando os limites. Se um jogador está preparado com 18 anos por que não pode fazer parte da equipa? Gosto de cuidar deles, que vão ganhando o seu lugar, que não sintam o peso de ter de jogar todos os jogos. Todos os jogadores que treinam comigo, se lá estão é porque estão preparados para ser titulares", afirmou também.

Sobre as ausências de Mora e Fábio Vieira, Anselmi garantiu que a equipa encontrará soluções para manter a qualidade de jogo: "Vamos fazer o que sempre fizemos, tentamos melhorar a circulação, o controlo da bola... Isso pode ser feito no jogo com um extremo, com dois médios, com dois avançados... Vamos ver como poderemos fazer para criar situações de golo amanhã [sábado]".

O FC Porto, em terceiro lugar, com 50 pontos, desloca-se este sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, para defrontar os minhotos, que estão na quarta posição, com 47, numa partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada Luís Godinho, da AF Évora.

