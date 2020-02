Martim Ventura, Raid TT Góis: “Foi uma prova agridoce” Martim Ventura começou da melhor forma a temporada em que vai tentar recuperar o título de TT1. O mais recente piloto da Bluemotor Yamaha venceu com autoridade a sua classe e quase subiu ao pódio na classificação Absoluto. Tudo isto depois de três semanas sem poder treinar por ter sofrido uma entorse num pé. desporto MotoSport desporto/martim-ventura-raid-tt-gois-foi-uma-prova_5e5580b09183311287a4000a





“Foi uma prova agridoce. Foi bom, porque mesmo lesionado e com pouco ritmo de corrida consegui alcançar o quarto lugar à geral, mas foi menos bom porque por apenas 10 segundos não cheguei ao terceiro lugar. No entanto, para esta primeira competição o objetivo era pontuar e tendo em consideração todas as circunstâncias foi uma jornada positiva”, revelou o jovem piloto.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prossegue nos dias 27 a 29 de março, data em que se realiza a Baja TT do Pinhal.

—

(Foto: Góis Moto Clube)