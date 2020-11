Martim Ventura, CNTT: “Feliz com o título de TT1”

Martim Ventura conquistou o título de campeão da Classe TT1 e Júnior ao vencer as respetivas Classes de uma 34ª edição Baja Portalegre 500 disputada debaixo de fortíssimas bátegas de água que acrescentaram ainda mais dificuldades a um percurso que por norma já se adivinhava duro e difícil. The post Martim Ventura, CNTT: “Feliz com o título de TT1” first appeared on Offroadmoto.