Martim Ventura esteve em destaque este fim-de-semana na primeira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020, que se disputou nos dias 24 e 25 de outubro em Góis, onde conquistou o terceiro lugar do pódio da competição moto.

De referir que o jovem piloto da equipa Bluemotor Yamaha competiu pela primeira vez aos comandos de uma moto de 450cc conseguindo uma posição de destaque logo na sua primeira corrida.

Organizada pelo Moto Clube de Góis, a primeira prova de 2020 do campeonato dedicado à navegação a Roadbook contou com uma interessante lista de inscritos tendo Martim Ventura evidenciado um excelente andamento e destreza na navegação ao manter-se ao longo de toda a prova nos primeiros lugares da competição que terminou com uma diferença de 6m46s para o primeiro classificado.

Disputada nas pistas de Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra, esta primeira jornada do CNRR 2020 apesar de ter sido um teste à moto de 450cc foi bastante motivadora para o jovem piloto do Team Bluemotor Yamaha que se mostrou satisfeito com o resultado:

“Foi uma prova exigente principalmente no último dia porque choveu muito, no entanto, correu tudo bem. Nesta prova competi pela primeira vez com uma mota 450cc e por isso tive muitas adaptações a fazer. Acima de tudo penso que fiz um bom treino, pois o meu ritmo de navegação ainda está um pouco abaixo daquilo que pretendo, mas estou 100% satisfeito com a aprendizagem e percebo que tenho evoluído de corrida para corrida. Agora é continuar a treinar para alcançar bons resultados”, contou Martim Ventura.

A segunda jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 terá lugar em Mação nos dias 14 e15 de novembro.

(Foto: A2 Comunicação)