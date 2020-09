Martim Ventura foi um piloto em destaque na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. Apesar de competir com uma moto da classe TT1 alcançou a sua primeira vitória absoluta num troço cronometrado.

Juntou a isso o segundo lugar absoluto da competição moto triunfando também e pela terceira vez este ano nas classes TT1 e Júnior, em outras provas já disputadas.

Com este resultado, o jovem piloto do Team Bluemotor Yamaha assume a 2ª posição absoluta no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e reforça a liderança nas Classes TT1 e Júnior.

Para o piloto de apenas 20 anos, esta “foi uma ótima corrida. Fui sempre a fundo do início ao fim. Limitei-me a fazer o que sabia. É assim que costumo andar, sempre sem arriscar, mas a andar rápido. Sinto-me muito feliz. Não tive uma única queda, só um ou outro susto: uma pedra que bate na roda da frente, mas nada demais. Estou feliz por estar a uma curta distância do Maio, daqui para a frente é trabalhar, mais umas competições na mota de 250cc e logo vemos quando pego na mota grande”, revela Martim Ventura que se iniciou no todo-o-terreno em 2016.

Sobre a vitória em SS2 Martim ventura destacou: “O primeiro lugar no troço de sábado, deixou-me muito motivado para enfrentar a restante corrida. A palavra de ordem foi tentar manter o ritmo, sem cometer erros e divertir-me”.

(Texto e foto: A2 Comunicação)