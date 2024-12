O Mónaco, na ressaca da derrota por 3-2 com o Benfica para a Liga dos Campeões, entrou bem no jogo, criou perigo e marcou pelo russo Aleksandr Golovin (1-0), aos 41 minutos, no aproveitamento de um passe errado, após o que o Marselha assumiu o controlo e deu a volta.

Na sequência de uma perda de bola, o Marselha chegou ao empate pelo brasileiro Luís Henrique (1-1), aos 53 minutos, de cabeça, após uma assistência também de cabeça de Neal Maupay, e chegou ao triunfo na conversão de um penálti pelo inglês Mason Greenwood (2-1), aos 89.

O Marselha trocou de posição com o seu adversário de hoje e ascendeu ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do Mónaco, terceiro, a sete do líder Paris Saint-Germain, que empatou no sábado em casa a 1-1 na receção ao Nantes (17.º, com 11).

O Lyon goleou por 4-1 o Nice, com um 'hat-trick' de Alexandre Lacazette, aos quatro, 41 e 69 minutos, de penálti, e um golo de Jordan Veretout, contra um do marroquino Sofiane Diop, e ultrapassou o emblema da Côte d'Azur.

Separados por um ponto à partida para a 13.ª jornada, com vantagem para o Nice, e com um registo idêntico nos últimos jogos, o Lyon, que marcou cedo, foi dominador e conseguiu materializar em golos a superioridade evidenciada em campo.

O Lyon aumentou para oito o número de jogos seguidos a pontuar no campeonato, com cinco vitórias e três empates, e impôs ao Nice, que não perdia há oito, a sua segunda derrota seguida, depois do desaire em casa com o Rangers (1-4), para a Liga Europa.

Os três pontos amealhados permitiram ao Lyon ascender ao quinto lugar, com 22 pontos, trocando de posição com o Nice, que caiu para sexto, com 20, em igualdade pontual com o Lens, sétimo, e primeiro clube fora da linha virtual da UEFA.

O Lille, com o português André Gomes no banco, esteve por duas vezes em vantagem em casa do lanterna-vermelha Montpellier, mas por duas vezes permitiu o empate, a última das quais por Arnaud Nordin, no terceiro dos 13 minutos de descontos do encontro.

Um 'bis' de penálti do canadiano Jonathan David, aos 44 (1-0) e 54 minutos (2-1), colocou o desinspirado Lille por duas vezes em vantagem em casa do Montpellier, que empatou de forma sucessiva pelo guineense Issiaga Sylla (1-1), aos 45+2, e Arnaud Nordin (2-2), aos 90+3.

Com o empate frente ao Montpellier, que segue no 18.º e último lugar, com oito pontos, o Lille manteve o quarto lugar, com 23 pontos, mas agora com o Lyon, quinto, a um, e a 10 do líder Paris Saint-Germain e a três de Marselha e Mónaco.

No duelo entre equipas em crescendo no meio da tabela, o Toulouse venceu em casa por 2-0 o Auxerre, com golos do norueguês Joshua King (1-0), aos 32 minutos, e do suíço Vincent Sierro (2-0), aos 39, de penálti.

O Auxerre, que vinha de três vitórias seguidas, caiu da sétima para a oitava posição, com os mesmos 19 pontos, enquanto o Toulouse, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, em que só perdeu com o PSG (3-0), manteve o 10.º lugar, mas agora com 18 pontos, como o Reims, nono.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Angers regressou aos triunfos, após duas derrotas seguidas no campeonato, ao vencer por 1-0 em casa do Le Havre, com um golo do argelino Himad Abdelli, aos 63 minutos, que somou a oitava derrota nos últimos 10 jogos.

O Angers saltou da zona de despromoção, do 17.º e penúltimo lugar, agora ocupado pelo Nantes, para o 14.º posto, com 13 pontos, destronando, precisamente, o Le Havre, que caiu para 16.º posto, com 12, de 'play-off' de permanência.

