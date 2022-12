A decisão de Marrocos receber a competição no próximo ano foi hoje anunciada, num momento em que a seleção marroquina é um dos grandes destaques no Mundial2022 do Qatar, disputando no sábado o jogo de atribuição do terceiro lugar, diante da Croácia.

No Mundial de clubes estarão, entre outros, o campeão europeu Real Madrid, o Flamengo, como campeão da Taça dos Libertadores, e os norte-americanos do Seattle Sounders, os primeiros campeões do torneio da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas).

A competição, que decorrerá entre 01 e 11 de fevereiro, é um das últimas no atual modelo, com a FIFA a projetar um novo formato, para 2025, numa espécie de campeonato ao longo de um mês, com 32 equipas, a disputar em junho.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já disse que a mudança pretende que a competição no futuro se assemelhe a um campeonato do mundo.

