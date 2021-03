O pavilhão municipal Torre da Marinha, no Seixal, será o palco do derradeiro apronto da 'equipa das quinas' para o duplo embate com a Noruega, em 12 e 14 de abril, no mesmo recinto.

Portugal lidera o grupo 8 com oito pontos em quatro jogos, mais um do que Polónia e República Checa, enquanto a Noruega ainda não pontuou.

Nos dois embates anteriores com Marrocos, ambos em jogos particulares, Portugal, sempre como anfitrião, empatou 2-2 em 2018 e ganhou 4-3 em 2016.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, marcada entre 09 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um 'play-off', de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

