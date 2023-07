"Quero dar mais pelo nosso clube e vou trabalhar para isso. Quero fazer a minha melhor época no FC Porto e, por isso, comecei a trabalhar algumas semanas antes. Este ano é muito importante para mim e para o clube", observou o médio, aos meios dos 'dragões'.

O conjunto orientado por Sérgio Conceição prosseguiu os trabalhos de preparação para 2023/24, no dia seguinte ao êxito face ao também primodivisionário Portimonense (2-0), no terceiro 'ensaio' dos vice-campeões nacionais, que já tinham derrotado a Académica (3-0), da Liga 3, e a equipa B do FC Porto (2-0), do escalão secundário, ambos no Olival.

"Temos todas as condições para realizar uma boa pré-época, para trabalhar bem e para fazer melhor a cada dia. Queremos fazer uma grande época", vincou Marko Grujic, de 27 anos, um dos sete internacionais que se juntaram ao plantel apenas na segunda-feira e falharam o primeiro jogo incluído no estágio, que se prolonga até à próxima quarta-feira.

Depois de terem jogado sempre à porta fechada, os 'dragões' vão encarar no sábado os galeses do Cardiff, do segundo escalão inglês, com público nas bancadas do Estádio do Algarve, antes dos embates com o Wolverhampton, da Premier League, na terça-feira, e diante do Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga, no último dia em solo algarvio.

O FC Porto tem em vista a Supertaça Cândido de Oliveira perante o campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.

"O primeiro jogo da época é muito importante e vale um título. É por isso que estamos a trabalhar forte. Temos os nossos objetivos e sabemos que temos de melhorar na I Liga, porque é sempre o principal objetivo. Vamos dar tudo para conquistarmos todos os títulos possíveis", advertiu Marko Grujic, autor de um golo e uma assistência nos 39 encontros disputados em 2022/23 e que acumula seis conquistas ao serviço dos 'azuis e brancos'.

