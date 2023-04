André Vidigal (29 minutos), Val Soares (42) e Vítor Costa (69) marcaram os golos dos insulares, que seguem no 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, a três do Estoril Praia, 15.º e primeiro em zona de 'salvação'.

O Paços de Ferreira, que reduziu por Butzke (79), de grande penalidade, segue no 17.º lugar, com 17 pontos, a cinco do Marítimo e com mais dois do que o lanterna-vermelha Santa Clara, que joga hoje em casa do FC Porto.

